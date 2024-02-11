Стало известно, как упал трафик судов в Суэцком канале

Более 60% объема морских грузов, которые ранее шли через Суэцкий канал, теперь отправляются в обход через Южную Африку. Об этом пишет агентство «Прайм» со ссылкой на главу Международной морской организации (ИМО) Арсенио Домингеса на фоне напряженности в Красном море.

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По его словам, причиной стали угрозы хуситов атаковать любые связанные с Израилем суда в регионе. Ряд компаний из соображений безопасности решили избегать Суэцкого канала.

В связи с этим Домингес отметил существенный рост стоимости страхования судов, повышенные затраты на топливо и нагрузку на экипажи.

Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа и не мешают свободе судоходства. Тем не менее США и Британия с середины января наносят удары по их объектам в Йемене.

В начале февраля стало известно, что доходы Египта от сборов за проход судов через Суэцкий канал в январе упали с $804 млн в 2023 до $428 млн в 2024 году.