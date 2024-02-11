Украина экспортировала миллионы тонн грузов после срыва зерновой сделки

Глава Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что после открытия Украиной в августе 2023 года временных маршрутов для судов в Черном море было перевезено свыше 22 млн тонн грузов. На своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) он уточнил, что за полгода по этим коридорам прошли порядка 700 судов.

Более 22 млн т грузов разной номенклатуры экспортировано с начала работы временного коридора в Черном море, который в мире называют «украинский коридор». С августа им воспользовались более 700 судов, — заявил он.

Об открытии временных коридоров для судов в Черном море Киев объявил 10 августа прошлого года. Это произошло после того, как основной зерновой коридор был закрыт в связи с прекращением действия зерновой сделки после выхода из нее России.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обязательства, взятые на себя странами Запада в рамках зерновой сделки, так и не были выполнены. По его словам, речь идет об условиях, выдвинутых РФ. Песков подчеркнул, что никаких обсуждений насчет возобновления действия сделки не ведется. Заключение новых соглашений также не планируется.