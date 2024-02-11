МИД России прокомментировал возможность возвращения замороженных активов

Возвращение замороженных российских активов в странах Запада затянется надолго, так как элиты этих стран «почувствовали вкус» денег. Об этом рассказал директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников, передает РИА Новости.

«Мы прекрасно понимаем, что процесс разблокировки российских активов затянется надолго. На Западе почувствовали вкус российских денег», — заявил дипломат.

Он также добавил, что российские средства реинвестируются и «служат хорошим подспорьем для бюджета» ряда европейских стран. В частности, дипломат рассказал о Бельгии, которая за счет налогообложения денег России получает значительные суммы.