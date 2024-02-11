Крупная азиатская страна захотела вернуться на российский рынок

Южная Корея хочет оставить за собой право в будущем работать на российском рынке. О том, что крупный в прошлом партнер хотел бы однажды вернуться к сотрудничеству, рассказал в интервью МИД РФ Иван Желоховцев.

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«В контактах на различных уровнях Республика Корея демонстрирует желание не разрывать наработанные связи с Россией, оставить за собой возможность вернуться на наш перспективный рынок, — сказал Желоховцев. — Несмотря на серьезные различия в подходах, считаем важным поддерживать открытыми каналы коммуникации с южнокорейскими партнерами, которые подтвердили аналогичное понимание на состоявшихся в начале февраля консультациях».

Дипломат также признал, что отношения двух стран сейчас «переживают непростые времена». При этом еще несколько лет назад они считались достаточно перспективными с экономической точки зрения. Настрой Сеула на сотрудничество в будущем МИД России приветствует, но выводы будет делать по конкретным шагам Южной Кореи.

«В этой связи хотел бы подчеркнуть, что возвращение двустороннего сотрудничества на траекторию взаимовыгодного для наших стран и народов партнерства зависит от южнокорейской стороны», — заключил Желоховцев.