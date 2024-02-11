Поставки российского СПГ в одну из стран НАТО выросли

За девять месяцев 2023 года поставки сжиженного природного газа из России во Францию выросли на 41% в годовом выражении, заявил РИА Новости директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников. Дипломат отметил, что крупнейшим пунктом приема российских поставок стал терминал в Монтуар-де-Бретань. В 2022 году в него поступило 1,68 млрд кубических метров газа, в первом полугодии 2023 года — 0,89 млрд кубических метров СПГ.

По итогам 2022 года Россия стала вторым после США поставщиком природного газа во Францию за счет импорта российского СПГ. В январе — сентябре 2023 года французские закупки из России превысили аналогичный период 2022 года на 41%, — уточнил Студенников.

Ранее газета Telegraph сообщала, что лидерами среди стран ЕС по закупкам СПГ Росси в 2023 году стали Испания (€1,8 млрд) и Франция (€1,5 млрд). Крупнейшим покупателем российского газа в мире оказался Китай. По данным Евростата, в прошлом европейский рынок потреблял до 150 млрд кубометров газа из России. После диверсий на «Северных потоках» и введения санкций поставки «Газпрома» снизились на 85 млрд кубометров до 100,9 млрд.