Нацбанк Таджикистана снизил ставку рефинансирования до 9,5% с 12 февраля
Национальный банк Таджикистана на первом в 2024 году плановом заседании комитета по денежно-кредитной политике принял решение снизить ставку рефинансирования на 0,5% - с 10% до 9,5%, решение вступит в силу с 12 февраля. Об этом говорится в решении банка.
"С 12 февраля 2024 года ставка рефинансирования будет снижена на 0,5 процентных пункта и установлена на уровне 9,5% годовых", - говорится в решении, опубликованном Нацбанком.
Решение связано, в частности, со стабилизацией цен на внутренних и международных рынках, а также уровнем инфляции, который находится ниже расчетного показателя, отметили в Нацбанке. По последним опубликованным Нацбанком данным, инфляция в декабре 2023 года составила 0,4%, годовая по состоянию на тот же месяц - 3,8%. При этом целевой показатель инфляции, установленный регулятором на среднесрочный период, составляет 6% плюс-минус 2%.
В 2023 году Нацбанк дважды снижал ставку рефинансирования - с 13% до 11%, а затем с 11% до 10%. Однако после мая 2023 года ставка была сохранена на уровне 10%, на двух плановых заседаниях комитета по денежно-кредитной политике регулятор принимал решения не изменять ее. Последнее состоялось в начале ноября, тогда решение о сохранении ставки было принято из-за возможных рисков для экономики, а также тенденций к изменению внутренних и мировых цен на товары и продукты.