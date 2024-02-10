$90.89-0.3797.94-0.42
Почта

Оппозиция Германии призвала Шольца поддержать меры урегулирования экономики

Представители оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) направили канцлеру ФРГ Олафу Шольцу официальное письмо с призывом присоединиться к предложенным блоком мерам по урегулированию экономической ситуации в стране. Об этом пишет Tagesschau.

Оппозиция Германии обратилась с призывом к Шольцу
© globallookpress.com

По данным газеты, депутаты заявили в обращении, что очень обеспокоены ситуацией в немецкой экономике.

На фоне этого парламентарии предложили канцлеру 12 мер, которые, по их мнению, вернут конкурентоспособность немецким компаниям.

В частности, они посоветовали снизить налоги на электроэнергию, уменьшить социальные выплаты, предоставить сотрудникам более гибкий рабочий график.

Экономика Германии продолжила падение

Ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что Германия утратила конкурентоспособность, ее экономический рост прекратился.

Экономика
Кристиан Линднер
Олаф Шольц
15
Главное о финансах
Больше новостей
Рамблер: главные новости