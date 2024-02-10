Экономист объяснил, что будет с ценами на шоколад по всему миру

Неурожай в Африке стал причиной дефицита какао-бобов. В результате этого контракты на сырье на мировых биржах выросли на 60–70 процентов с начала года, побив установленный в 1977 году рекорд. «Вечерняя Москва» узнала, как это повлияет на стоимость шоколада.

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Такие показатели означают, что рынок какао-бобов будет дефицитным третий год подряд. И этот факт отразится на стоимости всеми любимого лакомства.

По данным аналитиков, в России шоколад может подорожать на 20 процентов. Об этом говорили еще в конце прошлого года, потому что вслед за какао-бобами дорожает и логистика сырья.

— Подорожание еще во многом будет зависеть от сорта шоколада. Например, горький шоколад, где содержится 70–80 процентов какао, вполне может подорожать на 50–70 процентов. Ну а молочные сорта, где какао значительно меньше, подорожают процентов на 20. И это будет происходить по всему миру, — рассказал экономист Юрий Соломин.

Сейчас цена за плитку шоколада уже превышает 120 рублей, если говорить о среднем ценовом сегменте. Однако шоколад нередко становится акционным товаром.

Между тем, Россия приостановила импорт бананов из Эквадора, поскольку в продукции выявили опасную муху-горбатку. «Вечерняя Москва» узнала, как это решение скажется на стоимости продукции, и не станут ли бананы дефицитными.