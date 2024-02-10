Россия введет экспортную пошлину на еще один вид товара

Правительство России планирует ввести пошлину на экспорт неочищенных кедровых орехов. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Минэкономразвития РФ .

Мера, призванная стимулировать производителей к переработке кедровых орехов внутри страны, начнет действовать с 1 августа 2024 года. Ставка вывозной пошлины на продукцию составит 25%, но не менее €80 за тонну. Через год планируется повысить ставку до 50%, но не менее €160 за тонну.