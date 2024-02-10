Германии предрекли потерю статуса промышленной сверхдержавы

Германия переживает политический и энергетический кризис, который может лишить страну статуса промышленной сверхдержавы. Об этом рассказало агентство Bloomberg, поясняя, что причиной стала конкуренция со стороны США и Китая, а также прекращение поставок российского газа.

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Объем промышленного производства в крупнейшей экономике Европы начал снижаться с 2017 года, и этот спад ускоряется по мере снижения конкурентоспособности. США стремятся конкурировать со своими трансатлантическими союзниками за климатические инвестиции, Китай становится более крупным конкурентом, конец поставок дешевого российского природного газа поставил под удар некоторых производителей в сфере тяжелой промышленности.

По мнению представителей Michelin в Северной Европе, снижение промышленной конкурентоспособности грозит ввергнуть Германию в нисходящую спираль. Французский производитель шин закрывает два своих немецких завода и сокращает персонал третьего к концу 2025 года, что затронет более 1500 рабочих мест. Американский конкурент Goodyear имеет аналогичные планы в отношении двух предприятий.

Согласно недавнему опросу отраслевой ассоциации VCI, почти каждая десятая компания планирует навсегда остановить производственные процессы. BASF SE, крупнейший производитель химической продукции в Европе, сокращает 2600 рабочих мест, а Lanxess AG сокращает персонал на семь процентов.