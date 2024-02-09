Эксперты спрогнозировали курс доллара и евро на следующей неделе

Курс доллара и евро на следующей недели снизится до 90,47 и 97,35 рублей соответственно. Такое мнение высказали опрошенные «РИА Новости» финансовые эксперты.

По их словам, с 12 по 18 февраля доллар упадет на 43 копейки, а евро — на 67 копеек.

При этом юань наоборот ждет рост на следующей неделе. Он составит три копейки. Таким образом китайская валюта будет торговаться по 12,6 рублей. Также на 0,9% по индексу Мосбиржи вырастет рынок акций.