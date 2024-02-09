Что будет с госдолгом США и почему доллар теряет статус мировой резервной валюты

Мировая валютная система, в основе которой было заложено господство доллара, вплотную приблизилась к своему краху. И все потому, что Вашингтон решил продемонстрировать свою власть и начал активно использовать доллар в качестве инструмента внешнеполитической борьбы и шантажа.Подобные действия, по мнению президента России Владимира Путина, стали одной из грубейших стратегических ошибок политического руководства США. Об этом он заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Путин отметил, что доллар - это основа основ могущества Соединенных Штатов.

"Думаю, что все это прекрасно понимают: сколько ни напечатай долларов, они по всему миру разлетаются. Инфляция в США минимальная: по-моему, три процента, примерно 3,4, приемлемая для США абсолютно. А печатают-то бесконечно, конечно. О чем говорит долг в 33 триллиона? Это же эмиссия", - отметил российский президент.

Путин также подчеркнул, что даже среди союзников США "сокращаются запасы в долларах". Он напомнил, что все смотрят на то, что происходит, и начинают искать возможность себя обезопасить.

"И, если в отношении некоторых стран США применяют такие ограничительные меры, как ограничение расчетов, замораживание авуаров и так далее, это огромная тревога и сигнал для всего мира", - сказал российский президент.

"Действительно, долгое время мировая валютная система и международные расчетные отношения базировались на долларе", - констатировал в беседе с "Российской газетой" и.о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления профессор Евгений Смирнов.

Расчеты в международной торговле осуществлялись преимущественно в долларах (около 60% всех внешнеторговых расчетов), многие страны осуществляли привязку своих валют к американской валюте, доллар доминировал на мировом валютном рынке (90% всех операций) и использовался в качестве валюты-убежища (многие капиталы уходили с развивающихся рынков в периоды кризисов именно в доллар США, поскольку считали его наиболее надежной валютой). Смирнов подчеркнул, что именно высочайший глобальный спрос на доллары и казначейские облигации США, обеспеченные тем же долларом, позволял Вашингтону брать кредиты по ставкам, более низким чем другие страны, а ценность доллара по сравнению с другими валютами давала возможность американским потребителям получать более дешевую импортную продукцию.

"Безусловное доминирование доллара долгое время позволяло США вести безрассудную политику санкций в отношении многих стран, используя доллар как инструмент политического воздействия", - сказал профессор.

За счет чего США финансируют свой огромный госдолг?

"Госдолг США является предметом для обсуждения многие годы", - сказала "РГ" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили.

Его рост в абсолютном выражении стал особенно заметен после кризиса 2007-2008 годов, пандемии COVID, а в последние два года растет вследствие увеличения расходов на оказание помощи Украине. При этом, как отмечает Валишвили, сами Соединенные Штаты летом 2023 года находились на грани дефолта. После определенного прогресса в направлении стерилизации денежной массы эмиссионная система США вновь включила "печатный станок" в целях обеспечения всех своих расходов. В результате в июне 2023 года Джо Байден подписал закон о приостановлении действия потолка госдолга до 1 января 2025 года.

"Эта мера является прямым сигналом о том, что финансовые органы страны не могут эффективно и качественно управлять ситуацией", - подчеркнула эксперт.

Смирнов, в свою очередь, уверен, что проблема с долгом является тем, что может в долгосрочной перспективе подорвать доверие к доллару.

"США действительно накопили беспрецедентный госдолг, однако основная опасность кроется, конечно, не в объемах. Гипотетически представьте ситуацию: вы крупный должник, но никто не отказывает вам в новых займах, и вы их берете на какие-то нужды. Аналогичная ситуация складывалась на протяжении десятилетий в США: например, импорт товаров США, который уже длительное время превышает их экспорт, многие годы страна осуществляла в долг, а страны-экспортеры за свои товары получали казначейские облигации - ценные бумаги с высоким кредитным рейтингом", - объяснил профессор.

Такая ситуация привела к тому, что крупнейшими держателями американских долговых ценных бумаг стали страны, являющиеся наиболее значительными экспортерами товаров США (в том числе такие крупные игроки, как Китай и Япония - прим. "РГ"). Многие инвесторы осуществляют сегодня кредитование правительства США, скупая такие ценные бумаги, поскольку они обладают высоким кредитным рейтингом, отметил Смирнов.

С другой стороны, в последнее десятилетие в структуре американского долга объем требований зарубежных стран-кредиторов резко снизился. Профессор считает, что это как раз отчасти связано с постепенным отказом ряда стран от доллара. Однако долг США продолжал расти, и особенно резко - в периоды президентства Обамы, Трампа и Байдена.

"Но произошедшее недавно снижение рейтинга суверенного долга США до уровня АА+, вероятно, впервые заставит многих инвесторов задуматься о тех рисках, которые может нести кредитование американской экономики, и они могут начать сомневаться в способности правительства США отвечать по своим долгам", - уверен Смирнов.

Мировая тенденция под названием "отказ от доллара" набирает обороты

Профессор также рассказал о том, говоря о союзниках США, у кого сокращаются запасы в долларах, имелись ввиду не только дружественные Вашингтону страны, но и многие другие страны мира.

"Дело в том, что переход на расчеты в национальных валютах, анонсированный рядом стран, уже означает частичный отказ от американского доллара. И данный тренд только набирает обороты", - подчеркнул Смирнов.

Он пояснил, что, исходя из того, что страны отказываются от доллара во взаимной торговле, у них меньше стимулов накапливать доллары в качестве резервов на счетах центрального банка. Так поступают уже многие крупные развивающиеся страны, говорит профессор, и это не зависит от того, являются ли они союзниками США или нет.