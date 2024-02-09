Банк России понизил официальный курс доллара

На торгах в пятницу стоимость доллара на Мосбирже в моменте подскочила до 93,53 рубля. Это максимальный уровень с 7 декабря 2024 года. Курс взлетел в 14:15 мск и почти сразу скорректировался. По данным на 17:12 доллар торговался по 90,95 рубля (+0,12%).