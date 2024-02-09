Кабмин выделил средства на выплаты семьям детей, пострадавших от обстрелов ВСУ

Правительство РФ выделило средства для единовременных выплат по 100 тыс. рублей на детей, пострадавших от обстрелов со стороны Украины. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ есть в распоряжении ТАСС.

Единовременные выплаты предусмотрены семьям детей, которые получили увечье, ранение, травму или контузию на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также на территории регионов, прилегающих к районам проведения специальной военной операции.

Президент России Владимир Путин 21 декабря 2023 года своим указом установил единовременную выплату в 100 тыс. рублей в случае ранения ребенка в Донбассе или Новороссии, либо на другой территории России близ зоны специальной военной операции.