Доллар постепенно теряет статус международного платежного средства. В будущем его может заместить валюта стран БРИКС+, заявили опрошенные ТАСС аналитики.

Преимущество коллективной валюты заключается в том, что залогом ее стабильности выступают сразу несколько крупнейших экономик, а не отдельное государство-лидер, пояснили эксперты.

Перспективу замещения доллара китайским юанем аналитики назвали нереалистичной.

До этого состоялось интервью президента России Владимира Путина с американским журналистом Такером Карлсоном. В ходе беседы Путин отметил, что на данный момент доля стран БРИКС в мировой экономике превышает долю G7. По мнению президента, подобная динамика в дальнейшем сохранится.

По словам лидера французского движения «Патриоты» Флориана Филиппо, интервью Путина прорвало западную информационную блокаду.

Между тем американская газета Politico посоветовала гражданам США не смотреть интервью президента РФ.