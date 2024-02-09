Курс доллара резко вырос за минуту

Курсы доллара и евро на Мосбирже продемонстрировали резкий рост, а затем в ту же минуту отыграли обратно, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 14:15 мск, доллар резко вырос до отметки в 93,53 рубля (+2,95%), а затем упал до 90,81 рубля (-0,04%). В последний раз курс доллара превышал 93 рубля 7 декабря 2023 года. В то же время евро демонстрировал похожую динамику, сначала достигнув 98,58 рубля (+0,68%), а затем снизившись к отметке в 97,77 (-0,15%).