Украина готовится повышать налоги и сокращать бюджетные расходы

Украина рассматривает план, включающий расширение продаж внутренних облигаций, повышение налогов и сокращение расходов на случай, если прекратится финансовая поддержка США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Как отмечает агентство, цель плана — заткнуть дыру в украинском бюджете. Украинские чиновники намерены предложить свой план Международному валютному фонду (МВФ) во время визита его сотрудников в Киев на следующей неделе.

Меры необходимы, чтобы гарантировать МВФ, что Украина сможет обслуживать свои долги без помощи западных стран. Способность Киева обслуживать долг является условием кредитной программы МВФ на сумму 15,6 миллиарда долларов.

Ранее британский бизнес-журналист Хьюго Диксон рассказал в своем материале для Reuters об «инновационной идее» финансирования Украины: эксперты считают, что страна могла бы привлечь деньги, выпустив «репарационные облигации». Такие облигации предлагается подкрепить будущими требованиями о возмещении ущерба.

Президенту США Джо Байдену пока так и не удалось убедить Конгресс одобрить финансирование Киева на 60 миллиардов долларов. А усилия по передаче Украине хотя бы части замороженных активов Центробанка РФ также продвигаются медленно.