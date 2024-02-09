Эксперт объяснил сообщения об отказе Индии покупать премиальную нефть у РФ
Появление сообщений о проблемах Индии с заключением контрактов на закупку российской нефти марки Sokol может быть связано с желанием индийской стороны выторговать более выгодные условия покупки российского сырья. Об этом в разговоре с Рамблером заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.
Согласно публикации Reuters, индийская компания Bharat Petroleum Corp (BPCL) отказалась заключать договоры на закупку российской нефти Sokol из-за сложностей с оплатой, вызванных западными санкциями. Источник издания в компании пояснил, что марка нефти Sokol торгуется заметно выше потолка цен, установленного на уровне 60 долларов за баррель, поэтому покупатели отдают предпочтение менее дорогому сорту Urals.
Индия по-прежнему остается крупнейшим покупателем российской нефти, которая перевозится морским транспортом. Там периодически бывают колебания – иногда на первое место по данному показателю выходит Китай (если прибавить трубопроводы, то Китай стабильно занимает первое место), однако Индия так или иначе – один из крупнейших покупателей. Так произошло, прежде всего, за счет того, что страна приобретает у России львиную долю сорта Urals, и с ним, как мы видим, особых сложностей нет... Думаю, что здесь есть попытка Индии получить нефть марки Sokol примерно по тем же ценам, по которым она покупает Urals. Но Urals – это более тяжелый и сернистый сорт нефти, который всегда торговался дешевле, чем Sokol. Индия явно намекает на то, что раз нефть - из России, то она должна стоить примерно одинаково, или, по крайней мере, что скидка по сравнению с эталонными сортами должна быть одинаковой - у сахалинских сортов нефти, начиная с 2022 года, скидка была меньше.Игорь ЮшковВедущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ
При оплате Индией поставок нефти Urals из России не используется западная финансовая инфраструктура, подчеркнул эксперт.
«Почему с Urals проблем не возникает, а с Sokol – да? Ссылаться здесь исключительно на санкционные проблемы – не совсем адекватно со стороны Индии... Все проблемы с оплатой решаются, это вопрос издержек, и то, кто их на себя возьмет – российская сторона или индийская – является элементом торга», — отметил он.
Если Индии не удастся получить скидку на нефть Sokol, то страна будет готова обсуждать различные льготы, считает специалист.
«Например, может быть попытка больше торговать в национальной валюте. Однако российские компании не очень заинтересованы в рупиях, для них более приемлемы юани. Мы импортируем из Индии не так много товаров, значит, продать рупии на внутреннем российском рынке валют сложнее – они менее востребованы», — сказал Юшков.
Задача Москвы в сложившейся ситуации – указать индийской стороне на наличие спроса на премиальную российскую нефть, добавил он.
«Мол, если ее не хотите брать вы, то мы легко продадим такую нефть кому-то другому, есть и другие клиенты. Эту нефть можно продать в страны Юго-Восточной Азии, в Китай, в Бразилию, чтобы отстоять свою позицию и не давать Индии дополнительные скидки», — заключил эксперт.
Ранее в Индии выразили интерес к увеличению закупок нефти у России.