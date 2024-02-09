Эксперты предупредили о поворотном моменте для рубля на следующей неделе

На предстоящей неделе наступит поворотный момент для национальной валюты России. Об этом сообщает Life со ссылкой на экспертов.

В BitRiver напомнили о том, что 13 февраля ожидается публикация данных об инфляции в США за январь. Они отразятся на динамике доллара и нефти, а значит, и на рубле, отметили в компании. Там также подчеркнули, что в России аналогичные данные ожидаются 14 февраля, а 15 февраля Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликует ежемесячный нефтяной отчет.

Кроме того, специалисты обращают внимание на то, что Банк России 16 февраля огласит решение по ключевой ставке.

По словам инвестиционного стратега «БКС Мир инвестиций» Александра Бахтина, на следующей неделе курс доллара скорее всего останется в пределах 91 рубля.

По мнению частного инвестора, основателя «Школы практического инвестирования» Федора Сидорова, в ближайшую неделю стоит ожидать курсов в примерно следующем коридоре: 89–91 рубль за доллар, порядка 98 рублей за евро и около 12,75 рубля за юань.

Другие эксперты спрогнозировали следующий коридор курса: 88–93 рублей за доллар, 96–101 рубль – за евро. По словам аналитика Александра Джиоева, в условиях действующих ограничений на движение капитала решения ЦБ РФ по ключевой ставке значительно не влияют на курс российской валюты.