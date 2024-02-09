Экономист оценил предел роста стоимости биткоина

«Биткоин ни на чем не базируется, кроме слепой веры людей в то, что он является каким-то воплощением богатства. С одной стороны, это его уязвимость и слабость. С другой — это является и его поддержкой, поскольку вера неистребима и неубиваема. Люди, которые его купили или добыли по какой-то цене, не готовы снижать его стоимость и могут долго держать его в своих накоплениях и резервах», — высказался аналитик.