Эксперты поделились прогнозами по ключевой ставке в феврале

Многие аналитики прогнозируют сохранение Советом директоров Банка России ключевой ставки на уровне 16% на предстоящем заседании. Об этом сообщают «Известия».

Напомним, что заседание пройдет 16 февраля.

Специалисты указывают на отсутствие причин для смягчения или ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП). Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая назвала динамику инфляции основным фактором при принятии решений ЦБ. По ее словам, сейчас замедление роста цен связано не с устойчивым трендом, а с укреплением курса рубля и стоимостью отдельных продуктов.

По мнению главного экономиста рейтингового агентства «Эксперт РА» Антона Табаха, пик инфляции в России прошел, в дальнейшем она будет замедляться. Регулятор пойдет на снижение ставки в том случае, если инфляция останется на умеренном уровне в ближайшие месяцы.

В банке «Санкт-Петербург» не исключили снижения ключевой ставки во втором квартале 2024 года.