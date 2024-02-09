Эксперты поделились прогнозами по ключевой ставке в феврале
Многие аналитики прогнозируют сохранение Советом директоров Банка России ключевой ставки на уровне 16% на предстоящем заседании. Об этом сообщают «Известия».
Напомним, что заседание пройдет 16 февраля.
Специалисты указывают на отсутствие причин для смягчения или ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП). Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая назвала динамику инфляции основным фактором при принятии решений ЦБ. По ее словам, сейчас замедление роста цен связано не с устойчивым трендом, а с укреплением курса рубля и стоимостью отдельных продуктов.
По мнению главного экономиста рейтингового агентства «Эксперт РА» Антона Табаха, пик инфляции в России прошел, в дальнейшем она будет замедляться. Регулятор пойдет на снижение ставки в том случае, если инфляция останется на умеренном уровне в ближайшие месяцы.
В банке «Санкт-Петербург» не исключили снижения ключевой ставки во втором квартале 2024 года.
Ранее «Российская газета» со ссылкой на опрошенных экспертов сообщила, что ставки по депозитам достигли пиковых значений. Они заявили, что текущий период является подходящим для открытия вклада. Так, это стоит сделать до оглашения Банком России решения по ключевой ставке (16 февраля), отметили специалисты.