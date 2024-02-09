В Эквадоре нашли пути сбыта не проданных России бананов

Эквадор намерен экспортировать не проданные в Россию бананы в Китай. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на ассоциацию экспортеров бананов латиноамериканской страны AEBE. NSN.FM
Торговый договор с Китаем уже получил одобрение парламента Эквадора. В течение пяти лет объем поставки сильно увеличится. Также в соглашение входят обеспечение экономического роста, создание рабочих мест и поощрение инвестиций. Mir24.tv
Соглашение о свободной торговле с Китаем было подписано в мае 2023 года. Документ содержит более 800 исключений, согласованных для защиты эквадорской промышленности. Большая часть (71 процент) экспорта в Китай будет приходиться на малый бизнес, что позволит создать более 50 тысяч рабочих мест. Lenta.ru