Индия отказалась покупать российскую премиальную нефть

Индийская компания Bharat Petroleum Corp (BPCL) отказалась заключать договоры на закупку российской нефти Sokol из-за сложностей с оплатой, вызванных западными санкциями. Об этом пишет агентство Reuters.

Источник издания в компании пояснил, что марка нефти Sokol торгуется заметно выше потолка цен, установленного на уровне 60 долларов за баррель. Поэтому покупатели отдают предпочтение менее дорогому сорту Urals.

При этом сложности с заключением и оплатой контрактов возникли после того, как США усилили контроль за соблюдением санкций.

Евросоюз, США, другие страны G7 и Австралия в 2022 году согласовали потолок цен на морские поставки российской нефти, он составил 60 долларов за баррель. Ценовой потолок позволяет транспортировать российскую нефть на западных танкерах и с западной страховкой только в том случае, если цена на нее ниже этого порога.