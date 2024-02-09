Интервью Путина Карлсону укрепило рубль

Курс рубля отреагировал повышением на открытии торгов на МосБирже после публикации интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, свидетельствуют данные торговой площадки. Позже он стал умеренно снижаться по отношению к иностранным валютам.

Так, по данным биржи, в 07:03 мск курс доллара снижался на 0,39%, до 90,5 рубля, евро — на 0,56%, до 97,36 рубля. Курс юаня к рублю находился на уровне 12,545 рубля (-0,09%).

Затем в 07:30 мск курс доллара начал повышаться и находился на уровне 90,99 рубля (+0,15%), евро вырос на 0,19%, до 98,1 рубля, а юань — на 0,35%, до 12,6 рубля.

Интервью Путина Карлсону было опубликовано в 02:00 мск 9 февраля на сайте американского журналиста. Примерно за пять часов оно набрало более 49 миллионов просмотров.