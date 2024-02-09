Турецкие банки начали принимать платежи из России за часть товаров

Турецкие банки начали принимать платежи из России за гуманитарные товары
Банки Турции разрешили проводить платежи за товары и услуги из «зеленого списка»: туризм, продовольствие, медицина, текстиль и образование, сообщили «Известия» со ссылкой на источники на рынке.
Решение было принято на прошлой неделе, сказал изданию Алексей Егармин, генеральный директор российско-турецкого делового совета при Торгово-промышленной палате РФ. По его словам, список продукции, за которую можно будет рассчитаться через турецкие банки, планируется увеличивать. В первую очередь, в него попадут гуманитарно-потребительские товары и услуги, которые предлагает Турция.
При этом не во всех банках заработала новая схема. Как отметил Егармин, платежи все еще могут отклонять в Golden Global (турецкий инвестиционный банк), а лучше других переводы обрабытвают Ziraat и VakifBank. Также расчеты можно проводить через Emlak Katılım, добавил Игорь Лебедев, руководитель кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета.
Продукцию, которая не входит в разрешенный перечень, компании оплачивают альтернативными способами, в том числе криптовалютой, отметил Алексей Тараповский, основатель Anderida Financial Group. В основном это товары промышленного и машиностроительного сектора. Кроме того, платежи проводят через дочерние компании в третьих странах, таких как Казахстан, Киргизия, Монголия и Армения.
В начале февраля 2024 года стало известно, что турецкие банки ужесточили политику по отношению к российским клиентам. В частности, компаниям стали закрывать счета. Это произошло после выхода указа президента США Джо Байдена 22 декабря 2023 года, который разрешил американскому Минфину вводить вторичные санкции против иностранных банков, которые хотя бы косвенно способствовали обходу санкций против России.