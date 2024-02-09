В России пополнили список разрешенных к параллельному импорту товаров

В России пополнили список товаров, разрешенных к параллельному импорту. Соответствующее распоряжение Минпромторга размещено на портале правовой информации.

В перечень товаров, разрешенных к ввозу без одобрения правообладателя, внесли вентиляторы испанских брендов Soler & Palau и итальянской Vortice, компрессоры Air System и горнодобывающее оборудование Dewalt, Epiroc и Husqvarna. Также ведомство внесло ряд исключений для косметики, парфюмерии и одежды.

Ранее Минпромторг объявил о продлении программы параллельного импорта на 2024 год. По словам главы ведомства Дениса Мантурова, механизм программы будет подвергаться корректировке, а перечень одобренных к поставкам товаров — постепенно снижаться по мере того, как отечественные компании выйдут на нужные объемы производства.