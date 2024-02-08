США запретили импорт алмазов в Россию

С 1 марта 2024 года США введут запрет на импорт непромышленных алмазов весом от одного карата из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американский Минфин.

«Импорт в США, включая ввоз для допуска в зону внешней торговли в стране, ювелирных изделий с бриллиантами и несортированных алмазов весом от одного карата, имеющих российское происхождение или экспортируемых из РФ, запрещен», — говорится в тексте распоряжения.

Исключение представляют случаи, которые «предусмотрены законом или те, где Управление по контролю за иностранными активами США не имеет лицензии ли иного разрешения». Данный документ вступает в силу 1 марта 2024 года.