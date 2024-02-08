Россия и Иран практически полностью перевели расчеты в национальные валюты

"У нас действительно очень много общего, работаем в двустороннем и многостороннем формате. Наши друзья иранские вошли в Шанхайскую организацию сотрудничества и БРИКС. Здесь тоже огромный потенциал для развития сотрудничества и с Россией, и со всеми странами, кто входит в эти организации", - добавил Новак.