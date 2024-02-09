В США оценили влияние паузы в вывозе сжиженного газа на Европу

Решение президента США Джо Байдена приостановить согласование новых разрешений на вывоз за рубеж сжиженного природного газа (СПГ) не окажет существенного влияния на снабжение союзников, включая государства Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление замминистра энергетики Соединенных Штатов Дэвида Турка.

Он подчеркнул, что пауза на новый экспорт СРГ из США не повлияет на нынешние поставки или иные проекты, которые в настоящее время уже согласованы или находятся на стадии строительства.

«Это временная пауза для обновления нашего анализа», — пояснил Турк в ходе выступления в американском сенате.

Замминистра энергетики также отметил, что последние пять лет США утроили экспортные возможности для снабжения своих союзников этим видом топлива. К 2030 году американские экспортеры намерены нарастить потенциал еще в два раза. По этой причине европейским странам не стоит беспокоиться по поводу возможной нехватки американского СПГ в среднесрочной перспективе, заключил Турк.