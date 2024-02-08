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В ЦБ рассказали, как рост цен на яйца мог повлиять на инфляционные ожидания

Тема роста цен на яйца вызвала большой резонанс и могла стать одним из факторов роста инфляционных ожиданий населения, рассказал заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в эфире Private Talks (проект "Тинькофф инвестиций").

В ЦБ рассказали, как рост цен на яйца мог повлиять на инфляционные ожидания
© РИА Новости

"На яйца внутри индекса цен потребительских цен приходится порядка половины процента всего. Но поскольку они являются знаковыми товарами повседневного спроса, то, конечно, они сильно влияют и на восприятие инфляции населением, на то, как тема инфляции освещается в прессе. И возможно, что рост инфляционных ожиданий, который мы видели в декабре, - как раз отражается в том числе то, что тема по этой товарной группе получила очень большой резонанс", - отметил Заботкин.

По его словам, когда происходят такие резкие скачки цен по отдельным товарам - это повод напомнить о том, что денежно-кредитная политика ЦБ влияет на общий уровень цен в экономике и, соответственно, ориентируется на то, что происходит с индексом потребительских цен в целом, а не с отдельными товарами.

В декабре 2023 года потребительские цены на яйца, по данным Росстата, выросли на 61,4% в годовом выражении. Инфляционные ожидания населения РФ в декабре также резко увеличились - до 14,2% против 12,2% в ноябре.

Экономика
Алексей Заботкин
Банк России
Росстат