Сахалин увеличит ввоз яиц с материка

Сахалинская область увеличит объем оптового ввоза яиц из других регионов России в связи с приостановкой поставок от крупнейшей птицефабрики региона "Островная", на которой произошел массовый падеж птиц. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе островного Минсельхоза.

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"Оптовые предприятия выразили готовность к наращиванию объемов поставок яйца с материковой части страны. Минтранспорта Сахалинской области принимаются меры совместно с транспортными компаниями по оперативной доставке продукции через морские порты Сахалина", - рассказали в ведомстве.

По информации областных властей, у Сахалина заключены межрегиональные соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве с Амурской и Новосибирской областями, а также с Приморским и Красноярским краями. Из этих субъектов на остров идут поставки яиц. Отмечается, что Минсельхоз региона находится в постоянном взаимодействии с федеральным министерством сельского хозяйства, которое при необходимости готово оказать содействие в дополнительных поставках. Местные фермерские хозяйства на Сахалине также постараются закрыть часть потребности населения.

Ситуация на птицефабрике

Ранее ТАСС сообщал, что крупнейшая птицефабрика "Островная" в Южно-Сахалинске, обеспечивающая основные поставки яиц и птичьего мяса на всей территории Сахалинской области, 7 февраля приостановила продажи из-за подозрения на птичий грипп. На предприятии уже несколько дней наблюдается массовый падеж птиц. При этом поголовье молодняка на птицефабрике не пострадало. Благодаря этому численность птицы удастся восстановить.

Пробы патматериала, отобранные 4 февраля, дали положительные результаты вируса гриппа птиц типа "А", однако окончательный диагноз пока не установлен. Для подтверждения результатов исследования пробы материалов отправлены в ФГБУ "Всероссийский научно-исследовательский институт защиты животных" Минсельхоза России во Владимир.

Руководство птицефабрики в целях безопасности запретило въезд и выезд на территорию предприятия. Там провели дезинфекцию и вывезли павшую птицу в охраняемое место.