Bloomberg узнал о содержании нового пакета антироссийских санкций

Евросоюз предложил ввести ограничения против порядка 55 компаний и более 60 физических лиц в рамках нового пакета рестрикций в отношении России, пишет Bloomberg со ссылкой на соответствующие документы объединения. ТАСС

В материале говорится, что санкции будут направлены против физлиц и компаний, участвующих в производстве оружия и поставках ключевых технологий, используемых российскими оборонными предприятиями. RT на русском