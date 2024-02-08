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Bloomberg: ЕС предложил ввести санкции против 55 компаний в рамках антироссийского пакета

Евросоюз предложил ввести ограничения против порядка 55 компаний и более 60 физических лиц в рамках нового пакета рестрикций в отношении России, пишет Bloomberg со ссылкой на соответствующие документы объединения. ТАСС

В материале говорится, что санкции будут направлены против физлиц и компаний, участвующих в производстве оружия и поставках ключевых технологий, используемых российскими оборонными предприятиями. RT на русском

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель, говоря о предстоящем 13-м пакете санкций против РФ, подтвердил, что ограничения коснутся многих физических лиц и организаций. Москва24

Bloomberg узнал о содержании нового пакета антироссийских санкций
© РИА Новости
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