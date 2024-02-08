В Европе связали планы использовать активы России с наследием коммунизма

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто связал с наследием коммунизма планы Евросоюза (ЕС) по использованию российских замороженных активов. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Это весьма сложный вопрос, потому что я до сих пор помню, как коммунисты конфисковали активы Венгрии у людей, которые всю жизнь работали ради того, что имели», — озвучил Сийярто свое мнение, подчеркнув, что «коммунистическое наследие — это не то, что хотелось бы увидеть».

Говоря о возможном отношении к реализации такой инициативы, министр отметил, что в стране пока не видели конкретного сформулированного предложения.

Представители входящих в ЕС стран 29 января предварительно согласовали предложение Еврокомиссии по использованию доходов от российских активов, замороженных в странах сообщества. Отмечалось, что хранить полученные от замороженных средств доходы пока предлагается на специальных счетах для их возможного использования в будущем в целях финансирования Украины.