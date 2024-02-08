Цены на бананы в России снизятся на 5-10% весной, заявила кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова.

Она отметила, что цены будут во многом зависеть от поставок продукта из Индии, а также от валютного курса. В основе ценообразования не только логистические затраты, но и сезонный фактор, передает «Газета.Ru».

Экономист добавила, что цены на бананы сегодня растут во всем мире. Для России этот товар является на 100% импортным.

В ближайшее время бананы на прилавках российских магазинов подорожают на 20-30% на фоне ограничений их ввоза из Эквадора, заявил эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов «Радиоточке НСН». По его словам, рост цен будет нивелирован переориентацией потребителя на яблоки, которые являются главным конкурентом бананов.