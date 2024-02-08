Ливия значительно нарастила импорт пшеницы из России

Ливия в период с июля 2022 года по июль 2023 увеличила долю закупок российской пшеницы на 86%, рассказал РИА Новости посол РФ в Триполи Айдар Аганин.

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«В нашем товарообороте продовольствие и сельхозсырье, минеральные и нефтепродукты. Ливийцы говорят нам о потребностях в молочной продукции, подсолнечном масле», — отметил дипломат.

В ближайшее время стороны намерены запустить процесс по возобновлению работы двусторонней Межправкомиссии. По словам Аганина, перпективы для этого «самые радужные».

Ранее сообщалось, что Китай в 2023 году стал ключевым импортером мяса птицы и говядины из России, закупив 132,9 тыс. тонн и 21,5 тыс. тонн продукции соответственно.