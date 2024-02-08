Эксперт назвал причины роста экспорта урана из России в США

"США возможно решают сразу две задачи: с одной стороны, они наращивают запасы, поскольку в стране есть возможности и технологии не только для транспортировки, но и для хранения. С другой - любая помощь от США вынуждает ЕС соглашаться на те экономические решения в антироссийской санкционной политике, на которые так бы они возможно и не пошли, опять же из экономической нецелесообразности для себя", - объяснил Тимофеев.