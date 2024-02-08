Оценены потери западных компаний из-за отказа от российской нефти

Управляющий директор «Русэнергопроекта» Максим Канищев заявил, что западные перевозчики и страховые компании теряют как минимум два миллиарда долларов в год из-за отказа от поставок российской нефти. Об этом сообщает «Прайм».

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Канищев напомнил, что страны ЕС сами себе запретили покупать российскую нефть по рыночным ценам.

«Сложившийся уютный круг западных перевозчиков и страховщиков потерял доходы и огромную долю рынка, причем, что важно — в стратегической перспективе», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что эту долю им хочется вернуть, поэтому в G7 разрабатывают способы заставить РФ снова использовать западный флот.

Канищев отверг утверждения, что танкеры, которые перевозят нефть из РФ сейчас, небезопасны для экологии.

«Кроме абсурдности самого предположения, что западная страховка как-то влияет на риски разлива, до сих пор не зафиксировано ни одного крупного происшествия, вызванного разливом российской нефти», — заключил он.

Евросоюз, США, другие страны G7 и Австралия в 2022 году согласовали потолок цен на морские поставки российской нефти, он составил 60 долларов за баррель.

Ценовой потолок позволяет транспортировать российскую нефть на западных танкерах и с западной страховкой только в том случае, если цена на нее ниже этого порога.