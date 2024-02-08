«Серый лебедь для экономики»: эксперт высказалась о госдолге США
Государственный долг США — «серый лебедь» для мировой экономики. С таким заявлением выступила начальник отдела аналитики и продвижения «БКС Мир инвестиций» Оксана Холоденко, передает агентство «Прайм».
По словам специалиста, без дополнительных негативных факторов госдолг вряд ли спровоцирует в обозримом будущем мировой кризис. Эксперт также пояснила, что подразумевают эти факторы. По ее словам, речь идет о геополитике и глубокой рецессии в США.
Холоденко подчеркнула, что в долгосрочной перспективе долговая проблема США способна привести к замедлению глобальной экономики и возникновению пузырей на финансовых рынках.
«Серый лебедь» — потенциально очень значительная проблема для экономики.
Международный валютный фонд (МВФ) ранее спрогнозировал увеличение ВВП США на 2,1% в 2024 году и на 1,7% - в 2025-м.
Также ранее агентство Bloomberg сообщило, что долговая спираль в США может добить экономку страны. Оно отметило, что государственный долг государства недавно составил более 34 трлн долларов и демонстрирует рост до сих пор.
Подчеркивалось, что в США в скором времени может возникнуть ситуация, при которой власти будут ежегодно тратить на выплату процентов по долгу больше, чем на национальную оборону.