«Серый лебедь для экономики»: эксперт высказалась о госдолге США

Государственный долг США — «серый лебедь» для мировой экономики. С таким заявлением выступила начальник отдела аналитики и продвижения «БКС Мир инвестиций» Оксана Холоденко, передает агентство «Прайм».

© Unsplash

По словам специалиста, без дополнительных негативных факторов госдолг вряд ли спровоцирует в обозримом будущем мировой кризис. Эксперт также пояснила, что подразумевают эти факторы. По ее словам, речь идет о геополитике и глубокой рецессии в США.

Холоденко подчеркнула, что в долгосрочной перспективе долговая проблема США способна привести к замедлению глобальной экономики и возникновению пузырей на финансовых рынках.

«Серый лебедь» — потенциально очень значительная проблема для экономики.

Международный валютный фонд (МВФ) ранее спрогнозировал увеличение ВВП США на 2,1% в 2024 году и на 1,7% - в 2025-м.

Также ранее агентство Bloomberg сообщило, что долговая спираль в США может добить экономку страны. Оно отметило, что государственный долг государства недавно составил более 34 трлн долларов и демонстрирует рост до сих пор.