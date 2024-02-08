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В ЦБ Турции озвучили прогноз по инфляции на конец 2024 года

В Центральном банке Турции приняли решение о сохранении прогноза по инфляции на конец 2024 года на уровне 36%. Об этом сообщил в четверг новый управляющий в ЦБ Фатих Карахан, передает агентство «Прайм».

В ЦБ Турции озвучили прогноз по инфляции на конец 2024 года
© globallookpress.com

Также отмечается, что «инфляционные ожидания сохранятся на уровне 14% в конце 2025 года». Подчеркивается, что в 2026 году инфляция прогнозируется уже на уровне 9%.

Карахан сообщил, что инфляция в Турции достигнет пика в мае, а дезинфляция начнется во второй половине 2024 года.

Согласно официальным данным, годовая инфляция в Турции по итогам января достигла 64,86%. Вместе с тем, по данным группы независимых экономистов ENAG, инфляция в стране составила 129,11%. Министр финансов Мехмет Шимшек заявлял, что власти государства прогнозируют снижение инфляции почти в два раза к концу года — до 34%.

Турции прогнозируют мощный экономический рост

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что динамика российского ВВП связана с ростом спроса как со стороны потребителей, так и инвесторов. Он отмечал, что по итогам 2023 года рост ВВП в России составил 3,5%. При этом премьер добавил, что увеличение потребительского и инвестиционного спроса связано и с успешной реализацией нацпроектов.

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