Российские производители зерна обвинили США в угрозе голода

Российский зерновой союз (РЗС) обвинил руководство США в нарастающей угрозе голода в бедных странах. Такое мнение в беседе с «Известиями» озвучил президент организации производителей Аркадий Злочевский.

По его словам, американская инициатива о сокращении экспорта сельхозпродукции из России негативно отразится на международной продовольственной безопасности. Речь идет о законе No Russian Agricultural Act, принятом Палатой представителей США 12 января.

Глава РЗС напомнил, что Россия занимает ведущие позиции в мире по поставкам зерновых на мировые рынки, на РФ приходится пятая часть всего импорта этой продукции. Злочевский заявил, что действия США в первую очередь повлияют на финансовые инструменты, используемые покупателями российского зерна. Один из крупнейших импортеров, Египет, покупает зерно из России через государственную компанию, которая использует американские кредиты — это может послужить рычагом воздействия на страну, объяснил президент союза.

Он заявил, что проблемы с обеспечением продовольствием вызваны не дефицитом ресурсов, а низкой покупательной способностью ряда стран Африки и Ближнего Востока. Если эти государства не смогут покупать зерно в России, им придется переориентироваться на более дорогие поставки из Америки и Европы, что только усугубит проблемы, добавил Злочевский.

«Инициатива американских властей может серьезно ухудшить параметры международной продовольственной безопасности, поэтому РЗС будет рекомендовать регуляторам обращаться в международные организации», — подчеркнул глава РЗС.

Среди них — ООН, ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), Международный совет по зерну и другие ведомства, добавил он.