Подсчитаны потери Евросоюза в случае Дексита

В случае так называемого «Дексита» (выхода ФРГ из Евросоюза) объединение потеряет пятую часть бюджета. Об этом сообщает Al Arabiya.

При этом, как отмечается, экономика Германии лишится 227 миллиардов евро.

В публикации говорится, что на 27 стран ЕС приходится около 14% мировой торговли товарами. Среди крупнейших мировых игроков в международной торговле — Евросоюз, Китай и США, отмечает автор.

Подчеркивается, что о «Дексите» стали говорить после «подъема» крайне правых и акций протестов, которые устраивают фермеры, водители грузовиков, а также машинисты поездов. Специалисты предупреждают о катастрофических последствиях для блока и Германии из-за возможного выхода страны из союза.

Согласно данным Центра европейских реформ, из-за «Дексита» ЕС может потерять 0,9% ВВП, а Германия – 1,9% ВВП к 2030 году. Такой шаг может уменьшить экспорт ЕС на 2,3% и экспорт Германии на 4,7%, говорится в исследовании.

Кроме того, отмечается, что «Дексит» сократит население ЕС на 0,8% и население Германии на 2,5%. ФРГ ждут высокие нетарифные барьеры и снижение политического влияния в блоке в том случае, если она выйдет из ЕС, но при этом останется на едином рынке, указал автор статьи.