В Конгрессе спрогнозировали рекордный уровень госдолга к 2034 году

В США спрогнозировали рост госдолга до абсолютного рекорда
Госдолг США к концу 2034 года вырастет до рекордных 116% от ВВП и продолжит расти после этого. Такой прогноз сделали в Бюджетном управлении Конгресса страны, передает ТАСС.
Там считают, что госдолг США к концу 2024 года с 99% вырастет до 116% ВВП. Данный показатель станет «самым высоким уровнем когда-либо зарегистрированным», отметили в Конгрессе.
«После 2034 года долг продолжит расти, если нынешние законы останутся в основном неизменными», — сказали там, добавив, что в таком случае к 2054 году он составит 174% от ВВП.
Уже в 2024 году дефицит бюджета США составит 1,6 триллиона долларов, а к 2034 году он вырастет до 2,6 триллионов долларов, заключили в Конгрессе.
Рамблер: главные новости