G7 придумала новый способ ударить по российской нефти

Страны G7 намерены найти новый подход для ограничения доходов России от продажи нефти, для этого они собираются надавить на «теневой флот» танкеров, который собрала Россия и использует для перевозки сырья. Об этом заявил представитель правительства Великобритании в группе, передает Bloomberg. Lenta.ru

Отмечается, что государства G7 усложнят возможность для России пользоваться этим флотом, что, в свою очередь, приведет к использованию Москвой танкеров стран, где соблюдается потолок цен на российскую нефть и нефтепродукты. NSN.FM