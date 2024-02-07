Экономист высказался о возможных путях решения проблемы с расчетами компаний РФ с Китаем
Финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с Рамблером прокомментировал отказ китайского Chouzhou Commercial Bank от проведения платеже клиентов из России, а также высказался о возможных путях решения проблемы расчетов российских компаний с Китаем.
Ранее Chouzhou Commercial Bank, являющийся крупнейшей финансовой компанией в Китае, уведомил своих клиентов об остановке операций с РФ. Об этом сообщили сразу несколько российских предпринимателей, информацию подтверждают финансовые консультанты. По официальной информации, остановка расчетов связана с китайским Новым годом. Выходные в Китае продлятся с 10 по 17 февраля. Поставщики РФ переживают, что до марта у них не получится наладить товарооборот со страной. Кроме того, в январе Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что некоторые государственные банки КНР приняли решение об ужесточении ограничений в отношении финансирования клиентов из России. Это связано с предупреждением со стороны США о введении вторичных рестрикций против организаций, оказывающих поддержку РФ.
Для меня здесь самое негативное то, что китайские банки оказались не такими самостоятельными, какими они себя позиционировали. Они все-таки поддались нажиму Соединенных Штатов, опасаясь введения вторичных санкций при расчетах с нами. Говоря об отказе Chouzhou Commercial Bank от проведения расчетов, следует отметить, что тут появился новый качественный момент. Дело в том, что в банке не только отказались использовать систему SWIFT, Систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) и им подобные – те, где расчеты происходят посредствам передачи соответствующих команд и финансовых сообщений от одного банка другому, но и отказались от использования китайской системы CIPS (Cross-border Interbank Payment System). В отличие от SWIFT и СПФС, CIPS – это система, которая осуществляет биллинговые расчеты, те есть производит взаимный зачет требований одной стороны по отношению к другой. То есть это именно платежная система. Однако теперь в банке опасаются применять и ее, хотя это чисто китайская разработка, и это серьезная вещь.Михаил БеляевКандидат экономических наук
По словам специалиста, выходом из сложившейся ситуации может стать выстраивание специальной цепочки для банковских переводов между странами.
«Крупные банки связаны между собой системой корреспондентских отношений, что позволяет осуществлять расчеты. Это можно сравнить с интернетом, который окутывает собой практически весь земной шар. Движение средств в рамках этой системы начинается, когда банк получает команду (сообщение) через SWIFT или его аналог. И теоретически здесь можно найти обходной путь, когда система корротношений используется не непосредственно одним банком по отношению к другому, не китайским по отношению к российскому и наоборот, а выстраивается определенная цепочка. В такой цепочке могут участвовать несколько банков, через которые «прогоняются» платежи, которые в конечном итоге замыкаются на китайском банке. Таким образом, расчетные требования закроются. Да, это более хлопотное дело, и для реализации такого сценария нужно предпринять определенные меры, подписать соответствующие соглашения. Нужно найти такие страны и банки, которые не опасаются нажима со стороны США. Но выход все же есть», - сказал эксперт.
Кроме того, по словам Беляева, в расчетах между странами может участвовать созданный странами БРИКС и базирующийся в Китае Новый банк развития (НБР).
«НБР никак не подчиняется Соединенным Штатам. Сейчас банк занимается крупными проектами, но тем не менее там можно было бы выделить специализированное расчетно-платежное подразделение, через которое можно было бы осуществлять финансовые операции. Полагаю, банк обладал бы определенным иммунитетом по отношению к американскому нажиму», - отметил эксперт.
Решение вопроса, связанного с проведением расчетов между Китаем и Россией, будет проходить на фоне давления со стороны США и займет определенное время, считает экономист.
«Это будет процесс. США будут усиливать свое давление и распространять свои запреты на все новые финансовые учреждения и страны, а мы вместе с зарубежными партнерами, которые крайне заинтересованы в поддержании отношений с РФ с точки зрения ведения бизнеса, будем искать альтернативные способы ведения расчетов», - заключил специалист.
Глава Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич ранее выразил мнение, что отказ китайского банка Chouzhou Commercial Bank от проведения расчетов клиентов из России не слишком скажется на торговле между странами.