Bloomberg: Европа будет расплачиваться за торговую войну с США

Евросоюз будет наказан Дональдом Трампом в случае его победы на предстоящих выборах. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в команде кандидата в президенты.

Так, государства ЕС будут расплачиваться за торговую войну с американской стороной. Подчеркивается, что у США и ЕС есть расхождения во мнении по ряду торговых мер, в том числе по отношению к Китаю. Уточняется, что Белый дом негативно относится к достаточно слабой позиции ЕС к Поднебесной. Трамп разочарован тем, что ЕС не хочет применять более агрессивный подход в отношении Китая, и не ограничивает стратегическое инвестирование в китайские компании.

В публикации говорится, что при победе Трампа торговые пошлины в размере 10 процентов для товаров из ЕС, возможно, будут возвращены. Как отмечается, такая же пошлина вероятно будет возвращена и для китайских товаров, ввозимых в США.

Эксперты не исключают и принятия Трампом контрмер против цифровой пошлины. Меры страны Европы приняли в отношении американских технологических компаний в 2021 году.