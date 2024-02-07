Эксперты предрекли доллару падение из-за политики США

В ходе азиатской сессии 7 февраля курс американской валюты испытывал понижательное давление. Во вторник «американец» отступил от почти 3-месячного максимума против евро, сообщает агентство «Прайм».

Эксперты отмечают, что падение доллара обусловлено рядом технических факторов, которые вступили в силу после двухдневного ралли американской валюты, когда она поднялась к евро на 1,4%.

На смягчение денежно-кредитной политики теперь надеяться не приходится, говорится в публикации. Отмечается, что власти США ранее опубликовали данные по занятости. Кроме того, риторика председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла становится более воинственной.

Аналитики зафиксировали снижение доходности казначейских облигаций США с достигнутых ранее максимумов. Подчеркивается, что данная ситуация негативно отражается на долларе.

Сегодня пара евро/доллар торговалась с ростом, на уровне 1,076. Она лишилась днем ранее 0,1%. До этого она снизилась до 1,0722, минимума с 14 ноября. Индекс доллара США оставался на уровне 104,12 после снижения во вторник на 0,29%. В понедельник индикатор достиг самого высокого уровня с 14 ноября 104,60.