В Китае сменили главу госкомиссии по регулированию ценных бумаг

Власти КНР решили назначить новым главой Комиссии по регулированию ценных бумаг У Цина, ранее занимавшего должность замсекретаря шанхайского горкома партии. Об этом сообщило агентство Xinhua.

Центральный комитет Компартии Китая (ЦК КПК) и Госсовет КНР приняли решение освободить от должности секретаря парткома и председателя Комиссии по регулированию ценных бумаг И Хуэйманя и назначить на его место У Цина.

И Хуэймань был секретарем парткома и председателем комиссии с января 2019 года.