ЕС рискует остаться без газа из-за эскалации конфликта в Красном море

Страны Евросоюза могут остаться без энергоносителей из-за эскалации конфликта в Красном море и сокращения поставок из России. Об этом пишет Associated Press (AP).

По его информации, атаки мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситов) на торговые суда в Красном море создают новую угрозу прекращения снабжения энергоносителями 27 стран Евросоюза. Многие транспортные компании решили перенаправить свои суда в обход этого маршрута, что приводит к задержкам и отмене поставок. Так, в январе было отменено около 70% поставок сжиженного природного газа из Катара.

После начала спецоперации РФ на Украине некоторые страны ЕС взяли курс на отказ от импорта российских энергоресурсов. На ситуацию с газоснабжением Европы оказала негативное влияние и диверсия на "Северных потоках". При этом, как заявил в ноябре прошлого года глава "Газпрома" Алексей Миллер, Австрия и ряд стран Юго-Восточной Европы все еще получают газ из РФ.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что следует подготовиться к худшей ситуации с газоснабжением в ЕС.