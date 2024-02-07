В ЕС призвали Украину к финансовой самостоятельности

Европейские чиновники обеспокоены трудностями выделения средств Украине в Европейском союзе (ЕС) и США, поэтому призывают Киев к большей финансовой самостоятельности. Об этом сообщает газета Politico.

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«Украине необходимо стать более самодостаточной в будущем, поскольку она не может продолжать финансировать половину своего бюджета за счет внешнего финансирования», — приводит издание слова Маттео Патроне, высокопоставленного чиновника из Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Авторы материала подчеркивают, что ЕС рассматривает несколько сценариев помощи Киеву. В частности, предполагается возможность конфискации замороженных российских активов. Однако власти Германии, Франции и Италии опасаются юридических и инвестиционных последствий в случае данного сценария.