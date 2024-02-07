Россиянам озвучили прогноз по ценам на бензин в 2024 году
Рост цен на бензин на заправках в России по итогам этого года уложится в прогнозный диапазон властей по инфляции в 4-4,5% - цена на марку АИ-92 не превысит 52,52 рубля, а АИ-95 будет не дороже 57,33 рубля.
"Мы не должны забывать про имеющийся профицит производства нефтепродуктов в стране, которые легко заместят возможные потери. Поэтому можно прогнозировать в целом его стоимость на конец года. По оценкам ЦБ РФ уровень инфляции в текущем году составит 4-4,5%, поэтому и цены на топливо поднимутся где-то в этих пределах", – считает генеральный директор АО "Опен Ойл Маркет" (резидент "Сколково") Сергей Терешкин.
Имеющийся в России профицит производства топлива закроет все потребности, даже несмотря на временный выход из строя некоторых производственных объектов, пишет РИА Новости.
Ранее стало известно, что впервые после марта 2022 года США возобновили покупку российской нефти.